«Факел» назначит Василенко вместо Шалимова. Тренер подпишет контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн рублей в месяц («СЭ»)

«Факел» возглавит нового главного тренера в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса», воронежскую команду возглавит Олег Василенко . В среду 51-летний специалист подпишет контракт на два года.

Зарплата Василенко составит 1,2 миллиона рублей в месяц. Других кандидатов у клуба не было.

Вчера «Факел » уволил Игоря Шалимова . Клуб занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх.