  • «Факел» назначит Василенко вместо Шалимова. Тренер подпишет контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн рублей в месяц («СЭ»)
12

«Факел» возглавит нового главного тренера в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса», воронежскую команду возглавит Олег Василенко. В среду 51-летний специалист подпишет контракт на два года. 

Зарплата Василенко составит 1,2 миллиона рублей в месяц. Других кандидатов у клуба не было. 

Вчера «Факел» уволил Игоря Шалимова. Клуб занимает  третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
