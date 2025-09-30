«Факел» назначит Василенко вместо Шалимова. Тренер подпишет контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн рублей в месяц («СЭ»)
«Факел» возглавит нового главного тренера в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», воронежскую команду возглавит Олег Василенко. В среду 51-летний специалист подпишет контракт на два года.
Зарплата Василенко составит 1,2 миллиона рублей в месяц. Других кандидатов у клуба не было.
Вчера «Факел» уволил Игоря Шалимова. Клуб занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
