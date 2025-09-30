  • Спортс
2

Артета о том, что он хочет применить опыт пилотов в «Арсенале»: «Вы опоздали, это было два года назад. Самолет улетел»

Микель Артета пошутил о своих планах применить опыт пилотов в «Арсенале».

Ранее стало известно, что тренер «Арсенала» намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в команде.

«Вы немного опоздали. Это было два года назад.

Самолет уже улетел. Я не знаю, где он сейчас», – сказал испанец.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
