Артета о том, что он хочет применить опыт пилотов в «Арсенале»: «Вы опоздали, это было два года назад. Самолет улетел»
Микель Артета пошутил о своих планах применить опыт пилотов в «Арсенале».
Ранее стало известно, что тренер «Арсенала» намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в команде.
«Вы немного опоздали. Это было два года назад.
Самолет уже улетел. Я не знаю, где он сейчас», – сказал испанец.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
