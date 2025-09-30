Экс-тренер «Кайрата» Алос: «База клуба была лучше, чем у «Барсы», когда я приехал – не у каждого клуба Ла Лиги такие условия. У них есть потенциал регулярно участвовать в еврокубках»

Экс-тренер «Кайрата» Карлос Алос был удивлен развитой инфраструктурой клуба.

Алос возглавлял «Кайрат» с 2017 по 2018 год. Сейчас испанский специалист тренирует сборную Беларуси.

– Вы знаете «Кайрат» изнутри. Как вы думаете, есть ли у клуба ресурсы и реальные амбиции, чтобы остаться на уровне Лиги чемпионов?

– Да, ресурсов у них достаточно. Когда я приехал туда, я был удивлен: тренировочная база «Кайрата » в то время была лучше, чем у «Барселоны». У них есть собственный отель, медицинские центры, поля высшего уровня, частный самолет... То, что в Испании есть не у каждого клуба Ла Лиги .

Что касается структуры, она у них на высшем уровне. Сложно привлечь в Казахстан игроков топ-уровня, но если они сохранят стабильность в Европе, то у этого клуба есть потенциал регулярно участвовать в международных турнирах. Я не могу сказать, попадут ли они в Лигу чемпионов в следующем году, но я определенно могу представить их в Лиге Европы или Лиге Конференций, если они выиграют чемпионат, – сказал Алос .

Сегодня «Кайрат» примет «Реал » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.