Пиняев может вернуться на поле в матче с «Динамо». Хавбек «Локомотива» не играл со 2 августа
Сергей Пиняев может вернуться на поле в следующем туре Мир РПЛ.
Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник «Локомотива» может сыграть в матче 11-го тура с «Динамо», который пройдет 4 октября. При этом участие Пиняева в матче Фонбет Кубка России против ЦСКА в среду маловероятно.
Пиняев не играл со 2 августа из-за травмы. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 2 матча во всех турнирах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
