Пиняев может вернуться на поле в матче с «Динамо». Хавбек «Локомотива» не играл со 2 августа

Сергей Пиняев может вернуться на поле в следующем туре Мир РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ », полузащитник «Локомотива » может сыграть в матче 11-го тура с «Динамо », который пройдет 4 октября. При этом участие Пиняева в матче Фонбет Кубка России против ЦСКА в среду маловероятно.

Пиняев не играл со 2 августа из-за травмы. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 2 матча во всех турнирах.