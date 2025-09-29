Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»

Александр Бородюк считает, что российские тренеры не уступают иностранным.

– Почему у нас мало талантливых молодых тренеров?

– Наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным коллегам. Это просто мы считаем, что иностранцы какие-то там супертренеры. Свою роль играют и агенты.

Раньше в СССР брали человека на работу и, если он себя проявлял, его приглашали в клубы с большими амбициями, разговаривали, смотрели на сильные качества. А сейчас многое зависит от агентов. Не знаю, к сожалению или к счастью, но у меня не было такого представителя ни во время карьеры, ни после.

Нашим молодым наставникам не хватает характера в принятии решений. Когда я приходил куда-то, то сразу говорил: «Раздевалка, футбольное поле – это мое». Может, такая позиция не нравилась руководителям, однако таковы мои принципы.

Возможно, мне немножко не хватало терпения в определенных моментах, а это очень важно.

Молодым тренерам нужно стараться профессионально, рационально доносить до руководителей клубов, что тренировочный процесс, состав – это только их зона ответственности и никто туда влезать не должен.

– Но ведь они, наверное, боятся, что после такого их уволят?

– Так и есть. Но я бы сказал молодым специалистам: «Не надо ничего бояться. В тренерской профессии, если ты даешь результат, то работаешь дальше, если нет – уходишь».

– А у иностранных тренеров нет этого страха быть уволенным?

– Они в основном приезжают к нам заработать денег и уехать.

Редко кто из них ставит задачу поделиться каким-то рецептом, развивать наш футбол. Бывали и исключения: Хиддинк, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти.

Ведь, посмотрите, как вырос тот же Сергей Семак , который работал в штабе у Спаллетти. Эти люди обогащали российский футбол, а вот остальные ничего не дали.

У нас какой-то пиетет перед иностранцами. Причем они сами уверены, что лучше нас все понимают, хотя и не знакомы с нашей культурой.

– Вас не смущает поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича? Многие эксперты уверены, что в той же Италии, где раньше играл серб, он бы так себя не вел.

– Деян и футболистом был очень импульсивным. Мы должны обсуждать не его поведение, а то, что он как тренер может дать «Спартаку».

Если серб будет завоевывать трофеи, если при нем будут расти наши парни – это одно дело. Но пока я этого не вижу. Ладно Станкович – он хоть известный игрок.

Порой к нам приезжали тренеры, которых вообще никто не знал. А они нам рассказывают, что из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом в какую-то слепую зону…

Я знал одного великого футболиста и тренера. Он говорил: «Самое сложное – научить играть в простой футбол». Так и есть, – сказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк .