  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»
16

Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»

Александр Бородюк считает, что российские тренеры не уступают иностранным.

– Почему у нас мало талантливых молодых тренеров?

– Наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным коллегам. Это просто мы считаем, что иностранцы какие-то там супертренеры. Свою роль играют и агенты.

Раньше в СССР брали человека на работу и, если он себя проявлял, его приглашали в клубы с большими амбициями, разговаривали, смотрели на сильные качества. А сейчас многое зависит от агентов. Не знаю, к сожалению или к счастью, но у меня не было такого представителя ни во время карьеры, ни после.

Нашим молодым наставникам не хватает характера в принятии решений. Когда я приходил куда-то, то сразу говорил: «Раздевалка, футбольное поле – это мое». Может, такая позиция не нравилась руководителям, однако таковы мои принципы.

Возможно, мне немножко не хватало терпения в определенных моментах, а это очень важно.

Молодым тренерам нужно стараться профессионально, рационально доносить до руководителей клубов, что тренировочный процесс, состав – это только их зона ответственности и никто туда влезать не должен.

– Но ведь они, наверное, боятся, что после такого их уволят?

– Так и есть. Но я бы сказал молодым специалистам: «Не надо ничего бояться. В тренерской профессии, если ты даешь результат, то работаешь дальше, если нет – уходишь».

– А у иностранных тренеров нет этого страха быть уволенным?

– Они в основном приезжают к нам заработать денег и уехать.

Редко кто из них ставит задачу поделиться каким-то рецептом, развивать наш футбол. Бывали и исключения: Хиддинк, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти.

Ведь, посмотрите, как вырос тот же Сергей Семак, который работал в штабе у Спаллетти. Эти люди обогащали российский футбол, а вот остальные ничего не дали.

У нас какой-то пиетет перед иностранцами. Причем они сами уверены, что лучше нас все понимают, хотя и не знакомы с нашей культурой.

– Вас не смущает поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича? Многие эксперты уверены, что в той же Италии, где раньше играл серб, он бы так себя не вел.

– Деян и футболистом был очень импульсивным. Мы должны обсуждать не его поведение, а то, что он как тренер может дать «Спартаку».

Если серб будет завоевывать трофеи, если при нем будут расти наши парни – это одно дело. Но пока я этого не вижу. Ладно Станкович – он хоть известный игрок.

Порой к нам приезжали тренеры, которых вообще никто не знал. А они нам рассказывают, что из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом в какую-то слепую зону…

Я знал одного великого футболиста и тренера. Он говорил: «Самое сложное – научить играть в простой футбол». Так и есть, – сказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoАлександр Бородюк
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСергей Семак
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoЛучано Спаллетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. Есть случаи, когда в командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать, книжек начитались»
37 секунд назад
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в 4 из них нашему игроку была показана красная карточка. Это неплохо»
511 минут назад
«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
2920 минут назад
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
21 минуту назадТелеграм
ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)
6341 минуту назад
«Бавария» собирает информацию о Влаховиче. Серб может заменить Кейна в клубе (Кристиан Фальк)
3355 минут назад
Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)
37сегодня, 11:20
«Факел» подтвердил отставку Шалимова. Клуб и тренер расстались по согласию сторон
36сегодня, 11:15
«ПСЖ» в поддержку профилактики рака груди разместит на форме розовую ленту вместо логотипа Qatar Airways. Акция пройдет на игре со «Страсбуром» 17 октября
4сегодня, 11:05Фото
Глушенков талантливее Аршавина? Главные итоги 10-го тура РПЛ – в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 11:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
537 минут назад
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!
сегодня, 11:00Реклама
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
3сегодня, 10:50
Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»
3сегодня, 10:30
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
1сегодня, 10:20
Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
11сегодня, 09:49
КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
9сегодня, 09:02
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
13сегодня, 08:37