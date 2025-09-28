Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона

Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

О подписании контракта с нападающим «Сочи» объявила «Аль-Шарджа». Венесуэлец перешел в команду на правах аренды до июня 2026 года с обязательством выкупа при определенных условиях.

В нынешнем сезоне Гуарирапа провел за «Сочи» 6 матчей, не отметившись результативными действиями. Статистика 22-летнего нападающего доступна здесь .

Фото: x.com/SharjahFC