Межконтинентальный кубок 2-й раз подряд разыграют в Катаре. «ПСЖ» сыграет в финале 17 декабря

Решающая стадия Межконтинентального кубка ФИФА снова пройдет в Катаре.

Международная федерация футбола объявила, что последние три матча турнира будут проведены в той же стране, что и год назад.

«ПСЖ », действующий победитель Лиги чемпионов, сыграет в финале 17 декабря. Второй участник матча определится 13 декабря. Это будут или «Пирамидс » из Египта, или победитель пары «Крус Асуль» – обладатель Кубка Либертадорес.