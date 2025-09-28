Межконтинентальный кубок 2-й раз подряд разыграют в Катаре. «ПСЖ» сыграет в финале 17 декабря
Решающая стадия Межконтинентального кубка ФИФА снова пройдет в Катаре.
Международная федерация футбола объявила, что последние три матча турнира будут проведены в той же стране, что и год назад.
«ПСЖ», действующий победитель Лиги чемпионов, сыграет в финале 17 декабря. Второй участник матча определится 13 декабря. Это будут или «Пирамидс» из Египта, или победитель пары «Крус Асуль» – обладатель Кубка Либертадорес.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79627 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости