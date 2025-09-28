Бразилец Кармо из ЦСКА: «Снега никогда не видел, жду не дождусь. Немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал»

Энрике Кармо хочет впервые увидеть снег вживую.

«Я немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал. Я и снега никогда не видел, жду не дождусь.

Мне нравится Москва. Чувствую себя как дома. Мы живем вместе с родителями, все больше чувствую, что этот город мой», – сказал 18-летний бразилец, перешедший в ЦСКА из «Сан-Паулу».