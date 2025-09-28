Бразилец Кармо из ЦСКА: «Снега никогда не видел, жду не дождусь. Немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал»
Энрике Кармо хочет впервые увидеть снег вживую.
«Я немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал. Я и снега никогда не видел, жду не дождусь.
Мне нравится Москва. Чувствую себя как дома. Мы живем вместе с родителями, все больше чувствую, что этот город мой», – сказал 18-летний бразилец, перешедший в ЦСКА из «Сан-Паулу».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79639 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости