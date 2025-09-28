Белотти порвал крестообразную связку колена в матче с «Интером». Форвард провел за «Кальяри» 3 игры
Андреа Белотти получил серьезную травму в матче с «Интером».
Нападающий «Кальяри» был заменен в конце 1-го тайма матча 5-го тура Серии А (0:2).
По результатам обследования у Белотти диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Форвард пройдет дополнительные тесты в ближайшие дни.
Белотти перешел в «Кальяри» в начале сентября. 31-летний форвард провел в составе клуба 3 матча, в которых отметился 2 голами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Кальяри»
