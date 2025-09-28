Бернарду Силва может перейти в чемпионат Саудовской Аравии следующим летом.

По информации Talksport, полузащитник рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию по истечении контракта с «Манчестер Сити » в июне 2026 года.

Сообщается, что следующим летом руководство саудовской лиги планирует привлечь звезд сборной Португалии, так как после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у чемпионата сформировалась аудитория в стране. Бернарду хотят предложить контракт на 4 года – до окончания следующего телевизионного цикла.

В подписании хавбека «Ман Сити» заинтересованы «Аль-Ахли » и «Аль-Кадисия » – среди возможных вариантов также называется «Аль-Наср », однако приоритетом клуба из Эр-Рияда считается подписание Бруну Фернандеша . «Аль-Хилаль », пытавшийся подписать Бернарду летом 2023 года, вряд ли сделает новое предложение.