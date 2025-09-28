0

Дембеле о травме: «Я вернусь очень скоро. Восстановление идет хорошо»

Усман Дембеле вскоре может сыграть за «ПСЖ».

Вингер парижан получил повреждение 5 сентября в матче сборной Франции против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

Вчера футболист показал завоеванный им «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

«Сейчас первая половина сезона, и нам нужно быть в форме, чтобы хорошо начать вторую половину.

Восстановление идет хорошо. Я вернусь очень скоро», – сказал Дембеле на «Парк-де-Пренс».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77958 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoтравмы
logoлига 1 Франция
logoУсман Дембеле
logoСборная Франции по футболу
Парк-де-Пренс
