Дембеле о травме: «Я вернусь очень скоро. Восстановление идет хорошо»
Усман Дембеле вскоре может сыграть за «ПСЖ».
Вингер парижан получил повреждение 5 сентября в матче сборной Франции против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026.
Вчера футболист показал завоеванный им «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).
«Сейчас первая половина сезона, и нам нужно быть в форме, чтобы хорошо начать вторую половину.
Восстановление идет хорошо. Я вернусь очень скоро», – сказал Дембеле на «Парк-де-Пренс».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77958 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
