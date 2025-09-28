Дембеле о травме: «Я вернусь очень скоро. Восстановление идет хорошо»

Усман Дембеле вскоре может сыграть за «ПСЖ».

Вингер парижан получил повреждение 5 сентября в матче сборной Франции против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

Вчера футболист показал завоеванный им «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ » после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

«Сейчас первая половина сезона, и нам нужно быть в форме, чтобы хорошо начать вторую половину.

Восстановление идет хорошо. Я вернусь очень скоро», – сказал Дембеле на «Парк-де-Пренс ».