  • Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
6

Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»

Луис Энрике высказался о травмах в преддверии игры «ПСЖ» с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Игра 2-го тура пройдет 1 октября в Барселоне.

«Нужно все время быть позитивным, быть на негативе легко. Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют в матче – к сожалению моему, Флика и болельщиков обеих команд».

О травмах Хвичи и Витиньи

«Не могу ничего сказать. Нужно дождаться завтрашних результатов [обследования], но это нормально. Нам нужно сохранять спокойствие, постараемся справиться – у команды достаточно сил, болельщики помогут», – сказал тренер «ПСЖ» после матча Лиги 1 с «Осером» (2:0).

В составе парижан также травмированы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, у «Барселоны» – Рафинья, Жоан Гарсия, Гави и Фермин Лопес.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76744 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
