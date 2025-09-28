Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
Луис Энрике высказался о травмах в преддверии игры «ПСЖ» с «Барсой» в Лиге чемпионов.
Игра 2-го тура пройдет 1 октября в Барселоне.
«Нужно все время быть позитивным, быть на негативе легко. Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют в матче – к сожалению моему, Флика и болельщиков обеих команд».
«Не могу ничего сказать. Нужно дождаться завтрашних результатов [обследования], но это нормально. Нам нужно сохранять спокойствие, постараемся справиться – у команды достаточно сил, болельщики помогут», – сказал тренер «ПСЖ» после матча Лиги 1 с «Осером» (2:0).
В составе парижан также травмированы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, у «Барселоны» – Рафинья, Жоан Гарсия, Гави и Фермин Лопес.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76744 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости