Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»

Луис Энрике высказался о травмах в преддверии игры «ПСЖ» с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Игра 2-го тура пройдет 1 октября в Барселоне.

«Нужно все время быть позитивным, быть на негативе легко. Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют в матче – к сожалению моему, Флика и болельщиков обеих команд».

О травмах Хвичи и Витиньи

«Не могу ничего сказать. Нужно дождаться завтрашних результатов [обследования], но это нормально. Нам нужно сохранять спокойствие, постараемся справиться – у команды достаточно сил, болельщики помогут», – сказал тренер «ПСЖ » после матча Лиги 1 с «Осером» (2:0).

В составе парижан также травмированы Усман Дембеле и Дезире Дуэ , у «Барселоны» – Рафинья , Жоан Гарсия , Гави и Фермин Лопес .