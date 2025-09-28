Судья не поставил пенальти в ворота «Уфы» на 1-й добавленной минуте за фол на игроке «Челябинска». Чимези попал по голеностопу Жирову

В матче «Уфа» – «Челябинск» произошел спорный эпизод.

Команды встречались в 12-м туре Pari Первой лиги, игра завершилась со счетом 0:0.

На 1-й добавленной ко второму тайму минуте футболист «Уфы» Уильямс Чимези попал бутсой в голеностоп защитнику соперника Александра Жирова, главный судья Андрей Прокопов не зафиксировал нарушение правил и игра продолжилась.

После 12 туров Первой лиги «Уфа» идет 13-й в таблице, «Челябинск» находится на четвертой строчке. В следующем матче клуб из Уфы 4 октября примет костромской «Спартак», челябинцы 6 октября сыграют дома с «Енисеем».