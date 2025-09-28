Педри – Бускетсу: «Твой футбол, твое видение «Барсы» и жизни останутся навсегда. Уверен, наши пути еще пересекутся, друг»
Педри обратился к завершающему карьеру Серджи Бускетсу.
Ранее экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Интер Майами», объявил о завершении карьеры после сезона МЛС.
«Я знал, что этот момент должен был наступить, даже если это трудно принять.
Ты заканчиваешь карьеру, но твой футбол останется навсегда, Буси. Как и твое видение «Барсы» и жизни, которое мне посчастливилось разделить с тобой на протяжении трех лет.
Уверен, наши пути еще пересекутся, друг. А пока наслаждайся новой жизнью и будь уверен, что я и моя семья желаем тебе всего самого наилучшего», – написал полузащитник «Барселоны» Педри в своем аккаунте в X.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77106 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Педри
