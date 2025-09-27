  • Спортс
  • Флик о Бускетсе: «Всем очень нравилась «Барса» с той полузащитой. Это было невероятно»
4

Флик о Бускетсе: «Всем очень нравилась «Барса» с той полузащитой. Это было невероятно»

Ханси Флик высказался на тему завершения карьеры Серджи Бускетса.

Ранее экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Интер Майами», объявил о завершении карьеры после сезона МЛС

«Я не люблю оглядываться назад, но всем очень нравилась та «Барса» с тем составом полузащиты.

В то время они были невероятными, и мне это очень нравилось», – сказал тренер «Барсы».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
