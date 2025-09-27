«Локомотив» обошел «Краснодар» при равенстве очков и возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам дня

«Локомотив» опередил «Краснодар» после матчей 10-го тура Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Рубин» (1:0), а команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Ростовом» (0:0).

У обоих клубов по 20 очков, но железнодорожники идут выше благодаря победе над «Краснодаром » в июле.

ЦСКА может их обогнать (18 очков после 9 игр), «Балтика » – догнать (17 после 9).