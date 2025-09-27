Судья после ВАР отменил гол Лангле «Реалу» в дерби за игру рукой
Судьи не засчитали гол «Атлетико» в дерби.
Команда Диего Симеоне принимает «Реал» в 7-м туре Ла Лиги (2:2, первый тайм).
На 43-й минуте мяч после подачи углового попал в руку Клемана Лангле и влетел в ворота гостей. Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас отменил гол после просмотра видеоповтора.
