Судья после ВАР отменил гол Лангле «Реалу» в дерби за игру рукой

Судьи не засчитали гол «Атлетико» в дерби.

Команда Диего Симеоне принимает «Реал » в 7-м туре Ла Лиги (2:2, первый тайм).

На 43-й минуте мяч после подачи углового попал в руку Клемана Лангле и влетел в ворота гостей. Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас отменил гол после просмотра видеоповтора.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции