Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»
Куивин Келлехер отразил пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед».
«Брентфорд» обыграл манкунианский клуб (3:1) в игре 6-го тура АПЛ.
Во втором тайме голкипер «Брентфорда» Куивин Келлехер справился с пенальти капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Келлехер в ходе выступлений за «Ливерпуль» и «Брентфорд», за исключений серий пенальти, отразил 4 из 7 пенальти (57%).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
