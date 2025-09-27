  • Спортс
Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»

Куивин Келлехер отразил пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд» обыграл манкунианский клуб (3:1) в игре 6-го тура АПЛ.

Во втором тайме голкипер «Брентфорда» Куивин Келлехер справился с пенальти капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Келлехер в ходе выступлений за «Ливерпуль» и «Брентфорд», за исключений серий пенальти, отразил 4 из 7 пенальти (57%).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
