Ненад Сакич: «Спартак» – великий клуб. Болельщики хотят первого места – стараемся, чтобы команда была боеспособной»
Ненад Сакич назвал «Спартак» великим клубом.
«Спартак» – это очень большой и великий клуб, и традиционно всегда большие ожидания, большие требования. Это нормально.
Всегда все хотят побед, и все болельщики хотят, чтобы «Спартак» был на первом месте. Мы это понимаем.
Мы также понимаем, что от нас требуется. Именно поэтому мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче.
Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаем от первого места на четыре очка.
Естественное: мы должны продолжать сражаться. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место», – сказал тренер «Спартака» Ненад Сакич.
Кто победит в мадридском дерби?3892 голоса
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости