Ненад Сакич: «Спартак» – великий клуб. Болельщики хотят первого места – стараемся, чтобы команда была боеспособной»

Ненад Сакич назвал «Спартак» великим клубом.

«Спартак » – это очень большой и великий клуб, и традиционно всегда большие ожидания, большие требования. Это нормально.

Всегда все хотят побед, и все болельщики хотят, чтобы «Спартак» был на первом месте. Мы это понимаем.

Мы также понимаем, что от нас требуется. Именно поэтому мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче.

Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаем от первого места на четыре очка.

Естественное: мы должны продолжать сражаться. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место», – сказал тренер «Спартака» Ненад Сакич.