Генич о своих прозвищах: «Котэ нравится, Гениталич – нет»

Константин Генич высказался о своих прозвищах.

– Мне не нравится прозвище, которое придумал Вася [Уткин], и которое прижилось. Его особенно часто любят использовать анонимные чуваки – Гениталич. Вася тогда сказал: я добавлю немного Италии в твою фамилию, ты не против? Я говорю: «Давай». А он: «Ну, будешь Гениталичем».

– Ну, такой буллинг.

– Ну да, легкий буллинг. И мне это прозвище, конечно, меньше нравится, чем Котэ, как меня называет Сергей Егоров . Котэ Генич – это прикольно, – сказал комментатор «Матч ТВ ».