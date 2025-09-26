Слуцкий после 6:1 с «Мэйчжоу»: «Мы заслужили эту победу. У Си и Юй Ханьчао проявили себя как лидеры и образцы для подражания»

Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу над «Мэйчжоу Хакка» (6:1).

«Шанхай Шэньхуа» крупно обыграл «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая. Встреча завершилась со счетом 6:1, голы забили Луис Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй, У Си сделал дубль. У соперника отличился Цзи Шэнпань.

Это первая победа команды Леонида Слуцкого с 23 августа: тогда обыграли «Циндао Хайню» (2:0). После этого «Шэньхуа» дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

Леонид Слуцкий похвалил свою команду за матч.

«В первом тайме соперник играл с тремя полузащитниками и пятью защитниками, поэтому было не так просто найти свободное пространств. К счастью, мы воспользовались нашими двумя шансами. После перерыва «Мэйчжоу» перестроился на четыре защитника, так что нам было легче атаковать. Мы заслужили эту победу.

У Си забил много голов в этом сезоне, Юй Ханьчао тоже всегда важен на поле. Два футболиста-ветерана проявили себя как лидеры и образцы для подражания, они сильно помогают команде в каждом матче. Мы всегда были уверены в себе, но это может повлиять и в обратную сторону. Надеюсь, мы будем побеждать, не будучи высокомерными», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 1 октября встретится с корейским «Ульсаном» во 2-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 15:15 по московскому времени.