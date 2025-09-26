  • Спортс
  • Луис Асуэ забил за «Шанхай» Слуцкого впервые с 27 июля – «Мэйчжоу Хакке». Это четвертый гол нападающего за клуб
Луис Асуэ отличился в матче «Шанхая» Слуцкого.

24-летний нападающий забил «Мэйчжоу Хакке» в 26-м туре Суперлиге Китая (6:1). Асуэ открыл счет в матче на 11-й минуте после рикошета от соперника.

Это четвертый гол футболиста за «Шанхай Шэньхуа». До этого он отличился против «Бэйцзин Гоань» и в двух играх против «Хэнани».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 1 октября встретится с корейским «Ульсаном» во 2-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 15:15 по московскому времени.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoМэйчжоу Хакка
logoЛуис Асуэ
