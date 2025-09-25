«Локомотив» представил Рельса – «первого нейромаскота в футболе»: «Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве»
«Локомотив» представил «первого нейромаскота в футболе».
«Рельс – новая сущность маскота Рэйла. Он появился из клубного нейроархива – как живое напоминание о том, что у «Локомотива» есть история, традиции и символы, которые нужно беречь.
Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве, поддерживает правильное отношение к клубу и наполняет атмосферу дерзкой уверенностью.
Рельс – первый нейромаскот в футболе. Цифровая сущность, которая объединяет фанатов, железнодорожников, игроков и сам клуб в единое целое.
Его миссия – отстаивать клубные ценности. Его роль – объединять нас вокруг клубных символов. Его сила – в молчаливой твердости и стиле», – говорится в сообщении «Локомотива».
Изображение: t.me/fclokomotiv
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67638 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости