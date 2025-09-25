«Барсе» интересен Гирасси, «Боруссия» может потребовать 100 млн евро. Флик видит в форварде замену Левандовскому, Лапорта предпочитает подписать более статусного игрока (Bild)

«Барселона» интересуется Серу Гирасси.

Каталонский клуб может сделать предложение о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии » следующим летом, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Утверждается, что главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик видит в 29-летнем футболисте потенциальную замену Роберту Левандовскому, а немецкий клуб может потребовать около 100 млн евро.

Вместе с тем отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта предпочитает подписать более статусного нападающего.

В текущем сезоне Бундеслиги Гирасси провел 4 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь .