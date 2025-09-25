  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барсе» интересен Гирасси, «Боруссия» может потребовать 100 млн евро. Флик видит в форварде замену Левандовскому, Лапорта предпочитает подписать более статусного игрока (Bild)
23

«Барсе» интересен Гирасси, «Боруссия» может потребовать 100 млн евро. Флик видит в форварде замену Левандовскому, Лапорта предпочитает подписать более статусного игрока (Bild)

«Барселона» интересуется Серу Гирасси.

Каталонский клуб может сделать предложение о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» следующим летом, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Утверждается, что главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик видит в 29-летнем футболисте потенциальную замену Роберту Левандовскому, а немецкий клуб может потребовать около 100 млн евро.

Вместе с тем отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта предпочитает подписать более статусного нападающего. 

В текущем сезоне Бундеслиги Гирасси провел 4 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67143 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЖоан Лапорта
logoХанс-Дитер Флик
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСеру Гирасси
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoРоберт Левандовски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ТВ «Реала» заявило о предвзятости ВАР: «Коке не показали красную, когда он схватил вратаря «Райо» за шею, а Винисиуса удалили за аналогичное действие в прошлом сезоне, когда его провоцировали»
44 минуты назад
Лига Европы. «Астон Вилла» против «Болоньи», «Зальцбург» играет с «Порту», «Лилль» обыграл «Бранн»
4327 минут назадLive
«Я в ярости швырнул в сторону Моуринью свою бутсу – не попал, конечно. Он побледнел и вышел из раздевалки». Клаттенбург вспомнил спор с тренером «МЮ» насчет пенальти
834 минуты назад
«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака. Вингер может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой 300 000 фунтов в неделю
136 минут назад
Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты деньги по контракту: «То, что сделали владельцы, заслуживает похвалы»
957 минут назад
Тренер женского «Челси» Бомпастор о дискриминации: «Один из первых вопросов – «Как вы думаете, возможно ли быть мамой 4 детей и главным тренером топ-клуба?» У мужчины такое бы не спросили»
1057 минут назад
Генсек РФС Митрофанов не поедет на ЧМ-2026: «Ехать на чужой праздник жизни, чтобы посмотреть что? Наша сборная лишена законного права отбираться на турнир в спортивной борьбе»
15сегодня, 18:11
ФИФА вряд ли отстранит Израиль, даже если это сделает УЕФА. Отношения Инфантино с Трампом – одна из причин (The Independent)
60сегодня, 18:05
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
сегодня, 18:00Тесты и игры
ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
88сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Игнатьев: «У «Спартака» нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Еще в конце 2024-го все было не так печально. Станкович заблудился, не знает, как себя вести и как управлять командой»
415 минут назад
«Овьедо» – «Барселона». Рэшфорд, Рафинья, Торрес, Касорла и Рондон играют
1717 минут назад
«Ювентус» может зимой купить Сергея Милинковича-Савича, летом – Юлманда из «Спортинга»
322 минуты назад
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Эмполи», «Торино» встречается с «Пизой»
524 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» проиграл «Енисею», «Арсенал» разгромил «Волну»
7727 минут назад
Андрей Семенов: «Самыми богатыми сейчас становятся спортивные директора и агенты. Новый лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов!»
1144 минуты назад
Мотогонщик Маркес: «Кто помнит, сколько «Золотых мячей» у Месси – 7, 8, 9? Но мы точно знаем, что он значил для футбола, «Барселоны» и Аргентины, и это важнее цифр»
7сегодня, 18:21
Зарплата Нгумоа в «Ливерпуле» выросла в 3,6 раза после подписания первого профессионального контракта
3сегодня, 18:10
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Охдуд», «Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Холуду»
сегодня, 18:00Live
Вампета: «Бразилия не фаворит ЧМ, она далека от победы. Я видел матчи Англии и Испании, а потом смотрел игру с Боливией, в которой бразильцы ни разу не пробили по воротам»
сегодня, 17:59