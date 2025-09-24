  • Спортс
  • Рахимов о Кузяеве в «Рубине»: «Просто билеты не на тот город взял и оказался здесь. Далеру нужно время – будем надеяться, что небольшое»
4

Рахимов о Кузяеве в «Рубине»: «Просто билеты не на тот город взял и оказался здесь. Далеру нужно время – будем надеяться, что небольшое»

Рашид Рахимов прокомментировал переход Далера Кузяева в «Рубин».

Российский полузащитник подписал контракт с казанским клубом до конца сезона. Последние два сезона Кузяев провел в «Гавре».

– Как удалось уговорить Далера Кузяева перейти в «Рубин»?

– Он просто перепутал билеты, не на тот город взял и оказался здесь.

 Прекрасно знакомый вам игрок. Насколько он сейчас в форме, чтобы с ходу начать помогать «Рубину»?

– Мы прекрасно понимаем, провели все тесты. Ему нужно определенное время, мы надеемся, что небольшое. Посмотрим, как быстро можно будет поставить его в хорошие физические кондиции. Дальше исходя из этого будем смотреть по ситуации.

– Это топ-игрок. Кажется, что на перспективу в этом сезоне он точно сможет выходить в каждом матче в основе. Или у вас нет таких категорий?

– Слово «перспектива» мне не нравится в 32 года. Да, мы его все знаем, и я хорошо знаю его, он у меня начинал. Он профессионал, очень внимательно относится к своему режиму – это важно. Поэтому я надеюсь, что он выйдет. То, что он делал раньше – вы говорите «топовый игрок» – это было вчера, а в профессиональном футболе нужно доказывать сегодня и завтра.

– Каков его моральный настрой, учитывая, что он хотел заиграть в Европе?

– Не знаю, почему вы говорите о моральном состоянии. Нормальный профессиональный футболист. Была возможность остаться в Европе, что-то его не устраивало. Люди просто не знают всех моментов, не знают, что происходило. Мы с ним еще месяц назад об этом говорили, он позвонил мне, потому что мы общаемся.

Но он прекрасно понимал – ему хотелось еще поиграть в Европе, и если бы было что-то подходящее, я думаю, он бы остался. Ехать в Саудовскую Аравию и в Турцию он не очень хотел, и поэтому он пришел к выводу, что нужно попробовать еще раз. Мы встретились, переговорили с ним и с его отцом, и он принял решение, – сказал главный тренер «Рубина».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: канал «Рубина» на YouTube
logoДалер Кузяев
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoРашид Рахимов
ахахаха
