Каманцев о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Трагедии нет, но есть простор для улучшения. В судействе лишь один путь – учиться и стараться работать лучше»
Павел Каманцев не видит проблемы в долгих просмотрах повторов в Мир РПЛ.
– От футболистов и тренеров мы часто слышим возмущения, что судьи очень долго смотрят моменты. Что с этим делать? Есть ли какое‑то решение?
– Нет никакого решения, кроме улучшения своей работы. В этом нет трагедии, но есть простор для улучшения. В судействе есть лишь один путь – учиться и стараться работать лучше, других методов нет.
– Как оцените работу судей в целом за девять туров?
– Мы никогда не оцениваем работу арбитров по девяти турам. Всегда оцениваем по завершении 30 туров. 29 туров могут быть хорошими, а 30‑й получится такой, что он перечеркнет все, – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53377 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости