2

Каманцев о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Трагедии нет, но есть простор для улучшения. В судействе лишь один путь – учиться и стараться работать лучше»

Павел Каманцев не видит проблемы в долгих просмотрах повторов в Мир РПЛ.

– От футболистов и тренеров мы часто слышим возмущения, что судьи очень долго смотрят моменты. Что с этим делать? Есть ли какое‑то решение?

– Нет никакого решения, кроме улучшения своей работы. В этом нет трагедии, но есть простор для улучшения. В судействе есть лишь один путь – учиться и стараться работать лучше, других методов нет.

– Как оцените работу судей в целом за девять туров?

– Мы никогда не оцениваем работу арбитров по девяти турам. Всегда оцениваем по завершении 30 туров. 29 туров могут быть хорошими, а 30‑й получится такой, что он перечеркнет все, – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
видеоповторы
logoМатч ТВ
Павел Каманцев
ЭСК РФС
