  • Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
Фэнтези
1

Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо

В фэнтези-турнире Лиги Европы на Спортсе’’ собрано более 2000 команд.

13,78% игроков выбирают капитаном Саму Агехова из «Порту», нападающий – лидер по этому показателю. В 1-м туре «Порту» на выезде сыграет с «Ред Буллом». 

В топ-10 самых популярных капитанов (в скобках – соперник в 1-м туре) также попали: 

2) Олли Уоткинс, нп, «Астон Вилла» – 8,73% («Болонья»)

3) Винченцо Грифо, пз, «Фрайбург» – 5,74% («Базель»)

4) Матиас Соуле, пз, «Рома» – 4,88% («Ницца»)

5) Керем Актюркоглу, пз, «Фенербахче» – 4,76% («Динамо» Загреб)

6) Сэм Стейн, пз, «Фейеноорд» – 4,08% («Брага»)

7) Антони, пз, «Бетис» – 3,9% («Ноттингем Форест»)

8) Эрмедин Демирович, нп, «Штутгарт» – 3,85% («Сельта»)

9) Оливье Жиру, нп, «Лилль» – 3,62% («Бранн»)

10) Юссеф Эн-Несири, нп, «Фенербахче» – 2,81% («Динамо» Загреб)

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58145 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги Европы на Спортсе’‘
