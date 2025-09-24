Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо

В фэнтези-турнире Лиги Европы на Спортсе’’ собрано более 2000 команд.

13,78% игроков выбирают капитаном Саму Агехова из «Порту», нападающий – лидер по этому показателю. В 1-м туре «Порту» на выезде сыграет с «Ред Буллом ».

В топ-10 самых популярных капитанов (в скобках – соперник в 1-м туре) также попали:

2) Олли Уоткинс , нп, «Астон Вилла » – 8,73% («Болонья »)

3) Винченцо Грифо , пз, «Фрайбург » – 5,74% («Базель »)

4) Матиас Соуле , пз, «Рома » – 4,88% («Ницца »)

5) Керем Актюркоглу , пз, «Фенербахче » – 4,76% («Динамо» Загреб )

6) Сэм Стейн , пз, «Фейеноорд » – 4,08% («Брага »)

7) Антони , пз, «Бетис » – 3,9% («Ноттингем Форест »)

8) Эрмедин Демирович , нп, «Штутгарт » – 3,85% («Сельта »)

9) Оливье Жиру , нп, «Лилль » – 3,62% («Бранн »)

10) Юссеф Эн-Несири , нп, «Фенербахче» – 2,81% («Динамо» Загреб)