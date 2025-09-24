Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
В фэнтези-турнире Лиги Европы на Спортсе’’ собрано более 2000 команд.
13,78% игроков выбирают капитаном Саму Агехова из «Порту», нападающий – лидер по этому показателю. В 1-м туре «Порту» на выезде сыграет с «Ред Буллом».
В топ-10 самых популярных капитанов (в скобках – соперник в 1-м туре) также попали:
2) Олли Уоткинс, нп, «Астон Вилла» – 8,73% («Болонья»)
3) Винченцо Грифо, пз, «Фрайбург» – 5,74% («Базель»)
4) Матиас Соуле, пз, «Рома» – 4,88% («Ницца»)
5) Керем Актюркоглу, пз, «Фенербахче» – 4,76% («Динамо» Загреб)
6) Сэм Стейн, пз, «Фейеноорд» – 4,08% («Брага»)
7) Антони, пз, «Бетис» – 3,9% («Ноттингем Форест»)
8) Эрмедин Демирович, нп, «Штутгарт» – 3,85% («Сельта»)
9) Оливье Жиру, нп, «Лилль» – 3,62% («Бранн»)
10) Юссеф Эн-Несири, нп, «Фенербахче» – 2,81% («Динамо» Загреб)
