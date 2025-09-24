Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Не думаем, что оно приведет к каким-то негативным эффектам. Матчи РПЛ проходят с Fan ID, это одни из самых безопасных мероприятий в стране»

Генеральный секретарь РФС высказался о вопросе продажи пива на стадионах.

«Опросы – один из инструментов изучения рынка. В настоящий момент, насколько я знаю, в ближайших сессиях Госдумы этот вопрос на повестке не стоит. Тем не менее мы совместно с лигой, совместно с клубами, совместно с Союзом российских пивоваров проводим изучение вопроса влияния инвестиций данной индустрии на футбол.

Пиво является одним из традиционных спонсоров и партнеров футбола по всему миру. Плюс – создание условий для посещения стадиона. В индустрии развлечений пиво можно купить и в парках, и в кинотеатрах. Культура нашего общества совершенно изменилась. Общество стало гораздо более целостным.

Мы не думаем, что потребление пива приведет к каким-то негативным эффектам в футболе. Особенно с учетом того, что матчи Российской Премьер-лиги проходят в рамках системы идентификации болельщиков. Являются одними из самых безопасных мероприятий из всех, которые есть в стране. Надеюсь, что какие-то точки для совместного роста мы с пивной индустрией найдем», – сказал Максим Митрофанов .