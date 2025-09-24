МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
В МЛС пройдет очередной матч.
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити».
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
24 сентября 23:30, Citi Field
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56607 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости