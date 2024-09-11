За неуплату алиментов Андерсону назначено 30 дней тюрьмы. Экс-хавбек «МЮ» должен 53600 евро
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» отправится в тюрьму.
Globo Esporte со ссылкой на GHZ передает, что Андерсон не выплатил 333 600 реалов (около 53600 евро) в качестве алиментов на содержание двоих детей.
Суд Порту-Алегри по гражданским делам постановил отправить экс-футболиста в пенитенциарное учреждение Instituto Penal Irmão Miguel Dário на 30 дней.
Если свободных мест в условиях закрытого режима не будет, то наказание придется отбывать в «полуоткрытом» режиме – то есть Андерсон сможет работать за пределами тюрьмы в течение дня, а к вечеру будет обязан возвращаться.
Если бывший футболист выплатит долг, заключение будет отменено.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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