За неуплату алиментов Андерсону назначено 30 дней тюрьмы. Экс-хавбек «МЮ» должен 53600 евро

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» отправится в тюрьму.

Globo Esporte со ссылкой на GHZ передает, что Андерсон не выплатил 333 600 реалов (около 53600 евро) в качестве алиментов на содержание двоих детей.

Суд Порту-Алегри по гражданским делам постановил отправить экс-футболиста в пенитенциарное учреждение Instituto Penal Irmão Miguel Dário на 30 дней.

Если свободных мест в условиях закрытого режима не будет, то наказание придется отбывать в «полуоткрытом» режиме – то есть Андерсон сможет работать за пределами тюрьмы в течение дня, а к вечеру будет обязан возвращаться.

Если бывший футболист выплатит долг, заключение будет отменено.