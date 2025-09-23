«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Динамо» – пенальти на Сергееве и неназначенному 11-метровому на 88-й

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо».

В воскресенье «Оренбург» уступил «Динамо» в домашнем матче 9-го тура Мир РПЛ (1:3).

На 78-й минуте игры Иван Сергеев упал в чужой штрафной после возможного контакта с Владиславом Камиловым . Главный судья Сергей Цыганок назначил 11-метровый и подтвердил свое решение после изучения видеоповтора. Пенальти реализовал Максим Осипенко .

«Оренбург» обратился по назначению пенальти в матче с московским «Динамо » на 78‑й минуте и по неназначению пенальти на 88‑й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.