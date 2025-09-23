Симеоне об удалении Серлота с «Мальоркой»: «Это могла быть желтая карточка. В действиях Александра не было давления»
Диего Симеоне назвал спорным удаление Александра Серлота в матче с «Мальоркой».
Нападающий «Атлетико» получил красную карточку в воскресном матче 5-го тура Ла Лиги (1:1) за фол против защитника Антонио Раильо. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо на 72-й минуте посмотрел видеоповтор и усмотрел в действиях норвежца накладку.
«В эпизоде на днях могла быть желтая карточка. Судьи оценили это на красную, но в его действиях с мячом не было давления. Не думаю, что это было очевидное удаление.
Мы очень доверяем Серлоту, в прошлом сезоне он много забивал как в стартовом составе, так и выходя со скамейки, и нам нужна его лучшая версия. Поэтому мы будем требовать от него помогать команде насколько это возможно, как и в прошлом году», – сказал главный тренер «Атлетико» на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
