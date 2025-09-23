  • Спортс
  Первый тренер Соболева: «Александр добивается места в старте «Зенита» – у меня нет опасений. Команда продолжает борьбу за чемпионство – это важнее того, кто забил»
3

Первый тренер Соболева: «Александр добивается места в старте «Зенита» – у меня нет опасений. Команда продолжает борьбу за чемпионство – это важнее того, кто забил»

Первый тренер Александра Соболева оценил игру форварда против «Краснодара».

«Зенит» выиграл со счетом 2:0 в матче Мир РПЛ.

– Вышел в стартовом составе, а значит, он это заслужил. Команда выиграла, значит, оцениваю хорошо.

– Александр завершил встречу без результативных действий. Нет ли опасений, что его решат отправить в запас или победный состав не стоит менять?

– Главное здесь – победа команды. Можно забить и не выиграть. Команда выиграла и продолжает борьбу за чемпионство, поэтому это важнее чем, кто забил.

Опасений нет. Главное – результат команды. Если он вышел и отыграл 77 минут, практически до конца игры, то значит он это заслужил.

Команда заслужила победу. У меня нет никаких опасений. Он постепенно добивается места в стартовом составе.

– После замены Соболева «Зенит» играл без номинального центрального нападающего. Как считаете, такая схема имеет место быть?

– Раз они так начали играть, то имеет место быть.

Значит, играли на удержание, играли за счет других. Мостовой вышел. Другие есть, – сказал Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКраснодар
