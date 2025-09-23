Первый тренер Соболева: «Александр добивается места в старте «Зенита» – у меня нет опасений. Команда продолжает борьбу за чемпионство – это важнее того, кто забил»
«Зенит» выиграл со счетом 2:0 в матче Мир РПЛ.
– Вышел в стартовом составе, а значит, он это заслужил. Команда выиграла, значит, оцениваю хорошо.
– Александр завершил встречу без результативных действий. Нет ли опасений, что его решат отправить в запас или победный состав не стоит менять?
– Главное здесь – победа команды. Можно забить и не выиграть. Команда выиграла и продолжает борьбу за чемпионство, поэтому это важнее чем, кто забил.
Опасений нет. Главное – результат команды. Если он вышел и отыграл 77 минут, практически до конца игры, то значит он это заслужил.
Команда заслужила победу. У меня нет никаких опасений. Он постепенно добивается места в стартовом составе.
– После замены Соболева «Зенит» играл без номинального центрального нападающего. Как считаете, такая схема имеет место быть?
– Раз они так начали играть, то имеет место быть.
Значит, играли на удержание, играли за счет других. Мостовой вышел. Другие есть, – сказал Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева.