Для Мусаева матч с «Зенитом» — самый большой в сезоне: «Краснодару» было бы так же важно победить «Спартак» и показать хороший футбол»
Мурад Мусаев назвал матчи с «Зенитом» и «Спартаком» важнейшими для «Краснодара».
Тренер «быков» высказался после домашнего поражения от сине-бело-голубых (0:2) в РПЛ.
— Согласны, что «Краснодар» — «Зенит» становится главным противостоянием в России?
— Это вопрос больше к вам, журналистам. Как вы оцениваете. По результату — да, наверное, самый важный матч. Но ЦСКА — «Спартак», «Спартак» — «Зенит» — это тоже большие матчи. Не могу дать оценку.
— Для «Краснодара» игра против «Зенита» — самая большая в сезоне?
— Думаю, можно так сказать. Но если бы мы сегодня играли со «Спартаком», для нас было бы так же важно победить и показать хороший футбол, – сказал Мусаев.
