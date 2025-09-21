  • Спортс
7

«Состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Для борьбы за титул необходим забивной форвард». Хомуха об армейцах

Дмитрий Хомуха уверен – состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара».

«Конкурентоспособность нынешнего состава ЦСКА достаточно высокая. Команда уже выиграла Суперкубок в матче с чемпионом страны. И в РПЛ ЦСКА сейчас тоже идет неплохо.

Но, чтобы бороться за титул, армейцам необходим забивной форвард. Считаю, что состав у ЦСКА не слабее, чем у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Хомуха.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
