«Состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара». Для борьбы за титул необходим забивной форвард». Хомуха об армейцах

Дмитрий Хомуха уверен – состав ЦСКА не слабее «Спартака», «Зенита», «Краснодара».

«Конкурентоспособность нынешнего состава ЦСКА достаточно высокая. Команда уже выиграла Суперкубок в матче с чемпионом страны. И в РПЛ ЦСКА сейчас тоже идет неплохо.

Но, чтобы бороться за титул, армейцам необходим забивной форвард. Считаю, что состав у ЦСКА не слабее, чем у «Спартака », «Зенита» и «Краснодара », – сказал бывший футболист ЦСКА и «Зенита » Хомуха .