Флик о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля»: «Не хочу анализировать реакцию Диего – не знаю, что он чувствовал. Неприятно слышать оскорбления, я сталкивался с таким»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал эпизод с оскорблениями Диего Симеоне.
Главный тренер «Атлетико» был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем» (2:3) – после победного гола англичан. Он объяснил свое поведение так: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут».
«Я не знаю, что он чувствовал. Я сталкивался с подобными ситуациями раньше, но я сосредоточен на ситуации на поле.
Неприятно слышать оскорбления, но все люди разные, и я бы не хотел анализировать его реакцию, потому что я не знаю, что он чувствовал», – сказал главный тренер «Барселоны».
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости