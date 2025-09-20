Флик о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля»: «Не хочу анализировать реакцию Диего – не знаю, что он чувствовал. Неприятно слышать оскорбления, я сталкивался с таким»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал эпизод с оскорблениями Диего Симеоне.

Главный тренер «Атлетико » был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем » (2:3) – после победного гола англичан. Он объяснил свое поведение так: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут».

«Я не знаю, что он чувствовал. Я сталкивался с подобными ситуациями раньше, но я сосредоточен на ситуации на поле.

Неприятно слышать оскорбления, но все люди разные, и я бы не хотел анализировать его реакцию, потому что я не знаю, что он чувствовал», – сказал главный тренер «Барселоны».