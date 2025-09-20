Флик о «Золотом мяче»: «Каждый, кто номинирован, заслуживает его. Мы должны быть там и проявлять уважение к победителям, это необходимо»

Ханс-Дитер Флик высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет в Париже 22 сентября. На нем будет объявлено имя лучшего футболиста года по версии France Football.

«Однажды мы увидим, выиграет ли Ламин [Ямаль] «Золотой мяч ». Наши игроки номинированы, и каждый, кто номинирован, заслуживает награду.

Мы должны быть там и проявлять уважение к победителям, это необходимо», – сказал главный тренер «Барселоны».