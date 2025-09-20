  • Спортс
  Врач сборной России о жевательном табаке Лунева: «Я категорически против. Даже курение кальяна несет за собой риски в плане восстановления и потери в работоспособности»
Врач сборной России категорически против употребления табака футболистами.

– Андрей Лунев попал в трансляцию, когда употреблял жевательный табак. Как сильно это влияет на спортсмена?

– Табак не входит в список запрещенных препаратов ВАДА. Но я категорически против употребления. Даже курение кальяна несет за собой риски в плане восстановления и потери в работоспособности. Это неправильно для любого атлета.

– Есть ли штрафы за это в сборной России?

– Нет. Тут нужно объяснять, пытаться донести свою мысль, но не запрещать, – сказал Михаил Вартапетов.

Алексей Белоус
«Спорт-Экспресс»
Михаил Вартапетов
