  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Робсон об «МЮ»: «Покупая средних игроков, получаете среднюю команду. Некоторые футболисты, которых мы подписывали, недостаточно хороши»
4

Робсон об «МЮ»: «Покупая средних игроков, получаете среднюю команду. Некоторые футболисты, которых мы подписывали, недостаточно хороши»

Брайан Робсон высказался об уровне игроков «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что некоторые из игроков, которых мы купили пять лет назад, были просто недостаточно хороши для того, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед». Происходит накопительный эффект.

Когда я был тренером, я верил, что если вы покупаете средних игроков, то получите среднюю команду», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3846 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайан Робсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
358 минут назад
ЭСК поддержала 3 решения арбитра Егорова в матче «Спартака» и «Динамо» – в том числе засчитать гол в ворота красно-белых
315 минут назад
Врач сборной России о жевательном табаке Лунева: «Я категорически против. Даже курение кальяна несет за собой риски в плане восстановления и потери в работоспособности»
1340 минут назад
Умяров из «Спартака» интересен «Байеру», «Лейпцигу», «Бетису», «Аталанте» и «Комо» (Экрем Конур)
4358 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» примет «Ахмат», «Акрон» против «Рубина», «Локомотив» в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» и «Зенит» сыграют в воскресенье
58сегодня, 10:05
Вызов для тех, кто помнит РПЛ с самого начала. Справитесь?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»
26сегодня, 09:18
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Милан» встретится с «Удинезе»
7сегодня, 09:13
Рубен Аморим: «Если я не выиграю, люди скажут, что я должен уйти. Но это не моя ответственность, а дело руководства. У Фергюсона одна игра изменила историю»
66сегодня, 08:44
«МЮ» и «Челси» на поле – выбор за вами! Сделайте ставку и получите фрибет 1500 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 08:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Эвертон». Экитике, Собослаи, Салах и Грилиш играют
97 минут назад
«Пари НН» – «Ахмат». Садулаев, Мелкадзе, Олусегун и Боселли играют
13 минут назад
Канисарес об умершем в 5 лет сыне: «Я знаю, что смерть – это еще не конец. При серьезных проблемах я обращаюсь к Санти за помощью, и он дает мне знак. Он никогда меня не подводил»
320 минут назад
Юран о старте сезона в «Серике»: «Сложно, за месяц нужно было собрать новую команду. Первая лига в Турции очень сильна»
423 минуты назад
Магуайр про «МЮ»: «Схему легко критиковать, поскольку мы не побеждаем. Если ты хороший футболист, можешь играть в любой формации»
1045 минут назад
Кубарси пропустит матч «Барсы» с «Хетафе» из-за дискомфорта в колене
851 минуту назад
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи – с «Ванкувером»
58 минут назад
Титов о бане Станковича: «Очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег – уже срок. Тебя поймали и добавили. Тут вопрос: как Деян себя поведет? Может психануть»
8сегодня, 10:10
«Удинезе» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 09:59
Чемпионат Франции. «Нант» примет «Ренн», «Лилль» сыграет с «Лансом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
2сегодня, 09:45