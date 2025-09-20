Робсон об «МЮ»: «Покупая средних игроков, получаете среднюю команду. Некоторые футболисты, которых мы подписывали, недостаточно хороши»

Брайан Робсон высказался об уровне игроков «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что некоторые из игроков, которых мы купили пять лет назад, были просто недостаточно хороши для того, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед ». Происходит накопительный эффект.

Когда я был тренером, я верил, что если вы покупаете средних игроков, то получите среднюю команду», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.