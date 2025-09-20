Робсон об «МЮ»: «Покупая средних игроков, получаете среднюю команду. Некоторые футболисты, которых мы подписывали, недостаточно хороши»
Брайан Робсон высказался об уровне игроков «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что некоторые из игроков, которых мы купили пять лет назад, были просто недостаточно хороши для того, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед». Происходит накопительный эффект.
Когда я был тренером, я верил, что если вы покупаете средних игроков, то получите среднюю команду», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3846 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости