  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»

Хаби Алонсо огорчен тем, что дисквалификация Дина Хейсена не отменена.

Защитник мадридцев получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Технический комитет судей посчитал, что Хесус Хиль Мансано мог ограничиться желтой карточкой.

«Реал» три раза обжаловал решение о дисквалификации, но все апелляции были отклонены. Хейсен пропустит игру с «Эспаньолом».

«В какой-то степени я не удивлен. Мне бы хотелось увидеть другое решение, но это невозможно.

Если ошибка признана, это должно иметь последствия, но этого не произошло. Оставим это», – сказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoсудьи
logoДин Хейсен
logoХаби Алонсо
Хесус Хиль Мансано
