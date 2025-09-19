Дуглас о матче с «Краснодаром»: «Больше давления испытывает команда, защищающая титул. Напомню, «Зенит» был чемпионом 6 раз подряд. Хотим вернуть золотые медали в Петербург»

Дуглас Сантос высказался о давлении в «Зените».

– Как команда настраивается на игру с «Краснодаром»?

– Не так много времени на подготовку к этой игре, но, учитывая всю важность этой встречи, мы должны быть готовы максимально. Будет очень сложный матч, однако это та встреча, в которой может решиться очень многое в чемпионате. Нас разделяют 6 очков и нам, конечно, нужна только победа.

Необходимо выходить и показывать свою игру. Не волноваться, не переживать, потому что мы прекрасно знаем, на что способны. Впереди будут 90 минут, если каждую из них проведем сосредоточенно, со знанием того, что делаем, уверен, покажем достойный футбол. Будем делать для победы все.

– Кто из соперников испытывает большее давление перед игрой?

– Больше давления испытывает та команда, которая защищает титул. Напомню, что мы были чемпионами 6 раз подряд. В минувшем сезоне уступили титул с разницей в один балл. Мы тоже испытываем давление, но оно, считаю, идет нам во благо. Играем более сконцентрировано и сосредоточенно, на каждую тренировку выходим с мыслями о том, что должны вернуть утраченное.

Мы очень хотим возвратить золотые медали в Санкт‑Петербург. Поэтому и говорю, что давление в нашем случае играет положительную роль.

– В прошлом сезоне «Зенит» уступил в «Краснодаре» 0:2, но выиграл дома 4:1. Какую из этих игр полезнее вспомнить перед новой встречей?

– Прошлое – это прошлое, оно осталось позади. Важно открыть новую страницу этой книги. Мы сделаем все, чтобы она была написана успешно, – сказал защитник «Зенита».

«Краснодар» примет «Зенит » в 9-м туре Мир РПЛ . Встреча пройдет 21 сентября.