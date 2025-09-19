  • Спортс
5

«В матче «Краснодар» – «Зенит» нет явного фаворита. Склоняюсь к результативной ничьей». Семшов об игре 9-го тура

Игорь Семшов дал прогноз на матч Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

Игра 9-го тура пройдет в Краснодаре в воскресенье.

«Для меня здесь нет явного фаворита. У «Краснодара» есть небольшое преимущество в плане целостности и стабильности состава. У них постоянно играют одни и те же футболисты. Легко угадать 90% футболистов, которые выйдут в стартовом составе «Краснодара», но если мы начнем угадывать состав «Зенита», то можем наделать ошибок.

Очень сложно предсказать результат. Я склоняюсь к результативной ничьей», — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
