  «Амкар» принимает «Рубин-2». Пермякам нужна ваша поддержка в домашнем матче против казанцев!
«Амкар» принимает «Рубин-2». Пермякам нужна ваша поддержка в домашнем матче против казанцев!

«Амкар» сыграет с «Рубином-2» в 22-м туре LEON Второй лиги Б.

Матч состоится в воскресенье, 21 сентября, в 16:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» после 21-го тура расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 48 очков. Казанцы же идут на шестом месте, имея 32 очка в активе. Пермяки, приходите поддержать команду в матче против «Рубина-2»!

Билеты на матч доступны по ссылке.

