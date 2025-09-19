Хавбек «Ростова» Байрамян о 2:1 со «Спартаком»: «Были смешанные составы. Мы перетерпели, и нам воздалось»

Хорен Байрамян оценил победу над «Спартаком» (2:1) в Фонбет Кубке России.

«У нас играл смешанный состав. Могу от себя сказать, что соскучился: хотел играть, выложиться и в каких-то моментах доказать. Все ребята выложились и боролись до конца. Это принесло плоды.

У «Спартака » тоже был смешанный состав, но игра была интересная: штанги, перекладины, моменты. Болельщики получили удовольствие. Где-то мы перетерпели, и это нам воздалось», — сказал полузащитник «Ростова ».