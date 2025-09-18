  • Спортс
  «Вулвс» продлили контракт с тренером Перейрой на 3 года. Клуб идет последним в АПЛ с 0 очков после 4 туров
«Вулвс» продлили контракт с тренером Перейрой на 3 года. Клуб идет последним в АПЛ с 0 очков после 4 туров

«Вулверхэмптон» продлил контракт с главным тренером.

Английский клуб объявил, что Витор Перейра подписал новое трехлетнее соглашение. 

Португальский специалист возглавляет команду с декабря 2024 года. В прошлом сезоне команда при нем поднялась с 19-го на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, Перейра был номинирован на приз лучшему тренеру сезона. 

В 4 первых турах текущего розыгрыша чемпионата Англии «Вулвс» потерпели 4 поражения – от «Манчестер Сити» (0:4), «Борнмута» (0:1), «Эвертона» (2:3) и «Ньюкасла» (0:1). Клуб занимает последнее, 20-е, место. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
