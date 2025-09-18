Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»

«Краснодар» на несколько часов задержался в аэропорту Самары.

В среду «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в выездном матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 2:1.

Изначально самолет с футболистами должен был вылететь из Самары в Краснодар в 9:00 по московскому времени. Однако из‑за введенного плана «Ковер» аэропорт «Курумоч» был закрыт, поэтому чартерный рейс был задержан на неопределенное время.

Футболисты «Краснодара» прибыли в аэропорт из гостиницы после открытия воздушного пространства. Самолет вылетел с опозданием около 2,5 часа.

