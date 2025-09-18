  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»
0

Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»

«Краснодар» на несколько часов задержался в аэропорту Самары.

В среду «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в выездном матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 2:1.

Изначально самолет с футболистами должен был вылететь из Самары в Краснодар в 9:00 по московскому времени. Однако из‑за введенного плана «Ковер» аэропорт «Курумоч» был закрыт, поэтому чартерный рейс был задержан на неопределенное время.

Футболисты «Краснодара» прибыли в аэропорт из гостиницы после открытия воздушного пространства. Самолет вылетел с опозданием около 2,5 часа.

Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два. Мы набрали огромное количество очков на выезде, когда он был закрыт»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
сегодня, 07:41
Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два. Мы набрали огромное количество очков на выезде, когда он был закрыт»
1713 сентября, 20:10
Главные новости
Хотим делать лучшую медийную и нативную рекламу – опытные аккаунт-менеджеры, откликайтесь на вакансию!
4 минуты назадВакансия
Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
14 минуты назад
Джикия о карьере в РПЛ: «Я доволен. Выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок, кубок «Матч ТВ» брали раз 5. Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи»
39 минут назад
Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»
223 минуты назад
Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки
1728 минут назад
Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Сделку завершат в ближайшее время
741 минуту назад
Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140
3253 минуты назад
«Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»
40сегодня, 07:16
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
40сегодня, 07:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в Кубке огня
сегодня, 07:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
736 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
49 минут назад
«С Челестини ЦСКА взял Суперкубок и поборется за чемпионство». Роша об армейцах
сегодня, 07:57
Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
сегодня, 07:41
«Спортинг» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 07:26
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 06:55
Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»
2сегодня, 06:45
«Манчестер Сити» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 06:32
«Копенгаген» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:44
Для Джикии переход в «Антальяспор» – вызов: «В 31 год впервые попробовал себя в зарубежном чемпионате — все в новинку»
6сегодня, 05:33