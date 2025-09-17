  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер про «Арсенал»: «Такой состав ожидаешь увидеть у «Реала» или «ПСЖ». Да, «Ливерпуль» потратил больше, но лондонцы вообще никого не продают и продолжают покупать. Артета должен отплатить боссам»
1

Каррагер про «Арсенал»: «Такой состав ожидаешь увидеть у «Реала» или «ПСЖ». Да, «Ливерпуль» потратил больше, но лондонцы вообще никого не продают и продолжают покупать. Артета должен отплатить боссам»

Джейми Каррагер высоко оценил уровень состава «Арсенала».

«Еще пару лет назад мы говорили: «Арсеналу» все еще нужно что-то выиграть при Микеле Артете». Теперь же мы полностью на этом этапе. И для меня это даже не Кубок Англии или Кубок лиги. Это было бы приятно, но взгляните на состав «Арсенала» – такого ожидаешь от «Реал Мадрид» или «ПСЖ». «Арсеналу» в этом сезоне нужно быть очень, очень близко к трофею [АПЛ или Лиги чемпионов].

Что касается Микеля Артеты, нужно учитывать расходы. Я знаю, что «Ливерпуль» этим летом потратил гораздо больше, без сомнений. Но «Арсенал» плохо продает игроков, он вообще никого не продает. «Ливерпуль» и «Челси» это делают, они получают много денег, чтобы иметь возможность тратить крупные суммы. «Арсенал» этого не делает, но руководство клуба все равно поддерживает Артету, постоянно тратя деньги на создание этого состава. Теперь он должен отплатить им», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoДжейми Каррагер
logoЛиверпуль
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анри об «Арсенале»: «Ни у кого нет такого глубокого состава, у них почти две команды. В этом году просто необходимо что-то выиграть, от этого не скроешься»
10сегодня, 15:55
«Арсенал» обыграл испанские клубы 6 раз подряд первым в истории ЛЧ/КЧ
38сегодня, 03:38
У «Арсенала» 4 сухие победы в 5 матчах сезона, единственное поражение – от «Ливерпуля» после гола Собослаи со штрафного. Дальше – «Ман Сити»
32вчера, 18:49
Главные новости
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
15 минут назад
Килиан Мбаппе: «Чтобы получить «Золотой мяч», нужно брать трофеи. Надо помочь «Реалу» победить – и тогда посмотрим. Буду счастлив, если приз получит Дембеле, посмотрю трансляцию»
415 минут назад
«Ливерпуль» хочет продлить серию побед, а у «Атлетико» мало шансов на «Энфилде»
24 минуты назадРеклама
У «Краснодара» 8 побед и ничья в 9 последних матчах, общий счет – 26:6. Дальше – «Зенит»
730 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» в гостях у «Крыльев», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи»
15029 минут назадLive
Флик о целях «Барсы» в ЛЧ: «Не слишком много думаю об этом, все команды хотят победить. В каждой игре нужно выкладываться полностью – мы убедились в этом в прошлом сезоне»
631 минуту назад
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
4338 минут назадLive
«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина
2854 минуты назад
Черданцев о Станковиче: «Ни разу не слышал, чтобы он признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей»
1759 минут назад
Экс-судья Федотов о поведении Станковича: «Надо каждую игру удалять – руководству надоест. Перед матчем Деян обнимает арбитра, а после – оскорбляет. Во дворе за такое и лицо могут разбить»
21сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, и я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
5 минут назад
«Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)
8 минут назад
Ари о матче России с Бразилией: «Это очень тяжело сделать – знаю сумму, за которую бразильцы приедут. Сейчас они в 2-3 раза сильнее российской сборной»
526 минут назад
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» на выезде – 2:1. Дуглас и Козлов забили, гол Кордобы отменили из-за офсайда
1430 минут назад
«Зенит» – «Ахмат». Соболев, Луис Энрике, Горшков и Ерохин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
836 минут назад
Президент «Бешикташа» о Жедсоне в «Спартаке»: «Мы получили 26 млн евро и 2 млн в виде бонусов. Это самая дорогая продажа в истории клуба»
636 минут назад
Внук Яшина о предложении переименовать трофей имени деда: «Только France Football может решать. Для них Лев Иванович – великий вратарь, во Франции его фамилия стала нарицательной»
247 минут назад
Экс-жена Погребняка о 18-летней спутнице Павла: «Он всегда хотел дочку. Может, поэтому и решил найти себе девушку помоложе»
1249 минут назад
«Сочи» – «Динамо». Тюкавин, Миранчук и 19-летний вратарь Расулов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
651 минуту назад
Хавбек «Распадской» Лукьянов сломал челюсть в двух местах форварду «Темпа» Завьялову. Клуб 3-й лиги расторг контракт с полузащитником
158 минут назад