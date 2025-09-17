Каррагер про «Арсенал»: «Такой состав ожидаешь увидеть у «Реала» или «ПСЖ». Да, «Ливерпуль» потратил больше, но лондонцы вообще никого не продают и продолжают покупать. Артета должен отплатить боссам»

Джейми Каррагер высоко оценил уровень состава «Арсенала».

«Еще пару лет назад мы говорили: «Арсеналу» все еще нужно что-то выиграть при Микеле Артете ». Теперь же мы полностью на этом этапе. И для меня это даже не Кубок Англии или Кубок лиги. Это было бы приятно, но взгляните на состав «Арсенала » – такого ожидаешь от «Реал Мадрид» или «ПСЖ». «Арсеналу» в этом сезоне нужно быть очень, очень близко к трофею [АПЛ или Лиги чемпионов].

Что касается Микеля Артеты, нужно учитывать расходы. Я знаю, что «Ливерпуль» этим летом потратил гораздо больше, без сомнений. Но «Арсенал» плохо продает игроков, он вообще никого не продает. «Ливерпуль» и «Челси» это делают, они получают много денег, чтобы иметь возможность тратить крупные суммы. «Арсенал» этого не делает, но руководство клуба все равно поддерживает Артету, постоянно тратя деньги на создание этого состава. Теперь он должен отплатить им», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.