Экс-жена Погребняка о 18-летней спутнице Павла: «Он всегда хотел дочку. Может, поэтому и решил найти себе девушку помоложе»

Бывшая жена Павла Погребняка отреагировала на его появление с молодой спутницей.

16 сентября 41-летний экс-форвард «Зенита» побывал на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года 2025». Сообщалось, что за его столиком сидела 18-летняя София , учащаяся на лингвиста в Высшей школе экономики.

«Павел пришел абсолютно один. Студентка? Очень интересно… Где можно глянуть новость?

Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу. У меня Дмитрий Нагиев спросил, не однофамильцы ли мы. Я говорю: «Оказывается, мы даже больше, чем однофамильцы». А так, я даже не подумала, что это его девушка.

Павел всегда хотел дочку. Может быть, поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», – со смехом сказала Мария Погребняк .

Экс-жена Погребняка о разводе: «Мы стали как брат с сестрой, дружбаны – это не отношения мужчины и женщины. Стали понимать, что все может вылиться в агрессию и ненависть, лучше разойтись»