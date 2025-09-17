  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Погребняка о 18-летней спутнице Павла: «Он всегда хотел дочку. Может, поэтому и решил найти себе девушку помоложе»
12

Экс-жена Погребняка о 18-летней спутнице Павла: «Он всегда хотел дочку. Может, поэтому и решил найти себе девушку помоложе»

Бывшая жена Павла Погребняка отреагировала на его появление с молодой спутницей.

16 сентября 41-летний экс-форвард «Зенита» побывал на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года 2025». Сообщалось, что за его столиком сидела 18-летняя София, учащаяся на лингвиста в Высшей школе экономики.

«Павел пришел абсолютно один. Студентка? Очень интересно… Где можно глянуть новость?

Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу. У меня Дмитрий Нагиев спросил, не однофамильцы ли мы. Я говорю: «Оказывается, мы даже больше, чем однофамильцы». А так, я даже не подумала, что это его девушка.

Павел всегда хотел дочку. Может быть, поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», – со смехом сказала Мария Погребняк.

Экс-жена Погребняка о разводе: «Мы стали как брат с сестрой, дружбаны – это не отношения мужчины и женщины. Стали понимать, что все может вылиться в агрессию и ненависть, лучше разойтись»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Starhit
logoпремьер-лига Россия
Мария Погребняк
logoПавел Погребняк
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
14 минуты назад
Килиан Мбаппе: «Чтобы получить «Золотой мяч», нужно брать трофеи. Надо помочь «Реалу» победить – и тогда посмотрим. Буду счастлив, если приз получит Дембеле, посмотрю трансляцию»
414 минут назад
«Ливерпуль» хочет продлить серию побед, а у «Атлетико» мало шансов на «Энфилде»
23 минуты назадРеклама
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» в гостях у «Крыльев», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи»
15028 минут назадLive
У «Краснодара» 8 побед и ничья в 9 последних матчах, общий счет – 26:6. Дальше – «Зенит»
729 минут назад
Флик о целях «Барсы» в ЛЧ: «Не слишком много думаю об этом, все команды хотят победить. В каждой игре нужно выкладываться полностью – мы убедились в этом в прошлом сезоне»
630 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
4237 минут назадLive
«Англикосы всегда были обычными флибустьерами – жадными, наглыми, без границ в средствах достижения целей. А цель их – гибель России и ее истории». Валуев о переименовании трофея Яшина
2753 минуты назад
Черданцев о Станковиче: «Ни разу не слышал, чтобы он признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей»
1658 минут назад
Экс-судья Федотов о поведении Станковича: «Надо каждую игру удалять – руководству надоест. Перед матчем Деян обнимает арбитра, а после – оскорбляет. Во дворе за такое и лицо могут разбить»
21сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, и я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
4 минуты назад
«Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)
7 минут назад
Ари о матче России с Бразилией: «Это очень тяжело сделать – знаю сумму, за которую бразильцы приедут. Сейчас они в 2-3 раза сильнее российской сборной»
425 минут назад
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» на выезде – 2:1. Дуглас и Козлов забили, гол Кордобы отменили из-за офсайда
1429 минут назад
Каррагер про «Арсенал»: «Такой состав ожидаешь увидеть у «Реала» или «ПСЖ». Да, «Ливерпуль» потратил больше, но лондонцы вообще никого не продают и продолжают покупать. Артета должен отплатить боссам»
134 минуты назад
«Зенит» – «Ахмат». Соболев, Луис Энрике, Горшков и Ерохин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
835 минут назад
Президент «Бешикташа» о Жедсоне в «Спартаке»: «Мы получили 26 млн евро и 2 млн в виде бонусов. Это самая дорогая продажа в истории клуба»
635 минут назад
Внук Яшина о предложении переименовать трофей имени деда: «Только France Football может решать. Для них Лев Иванович – великий вратарь, во Франции его фамилия стала нарицательной»
246 минут назад
«Сочи» – «Динамо». Тюкавин, Миранчук и 19-летний вратарь Расулов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
650 минут назад
Хавбек «Распадской» Лукьянов сломал челюсть в двух местах форварду «Темпа» Завьялову. Клуб 3-й лиги расторг контракт с полузащитником
157 минут назад