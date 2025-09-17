Экс-жена Погребняка о 18-летней спутнице Павла: «Он всегда хотел дочку. Может, поэтому и решил найти себе девушку помоложе»
16 сентября 41-летний экс-форвард «Зенита» побывал на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года 2025». Сообщалось, что за его столиком сидела 18-летняя София, учащаяся на лингвиста в Высшей школе экономики.
«Павел пришел абсолютно один. Студентка? Очень интересно… Где можно глянуть новость?
Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу. У меня Дмитрий Нагиев спросил, не однофамильцы ли мы. Я говорю: «Оказывается, мы даже больше, чем однофамильцы». А так, я даже не подумала, что это его девушка.
Павел всегда хотел дочку. Может быть, поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», – со смехом сказала Мария Погребняк.
