Роша об уходе из ЦСКА: «Говорил родным, что у нас ничего не происходит, но моей дочке 10 месяцев. Мы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский»

Виллиан Роша рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

Бразильский защитник прошлым летом перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

– Руководство ЦСКА говорило, что вы получили выгодное предложение, которое они не могли повторить. И все же: были попытки вас удержать в Москве?

– Да, у меня был разговор с руководством, но это решение мое и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

– Ваша семья хотела уехать из России?

– Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга.

– Вы испытывали давление со стороны родителей, которые переживали по поводу безопасности на фоне новостей об Украине?

– Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной все в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живем, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.

– В Москве вроде хватает школ, где преподают английский.

– Да, но их не было там, где мы жили. Когда появилось такое предложение от «Аль-Джазиры», посоветовались с женой и решили согласиться, – сказал Роша .