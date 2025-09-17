Экс-вратаря «Динамо» Киев и «Шахтера» Рудько задержали при попытке покинуть Украину. 33-летнего игрока направили в учебный центр ВСУ
Экс-вратаря «Динамо» Киев и «Шахтера» задержали при попытке покинуть Украину.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sportarena.
33-летнего Артура Рудько направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку.
Последним клубом украинского голкипера был одесский «Черноморец», который он покинул по окончании прошлого сезона. Рудько дважды становился чемпионом Украины – с «Динамо» и «Шахтером».
«Бавария» против «Челси». Кто победит?1698 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости